Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε χθες Κυριακή να βάλει τέλος στην «εισβολή» που αποτελεί κατ’ αυτόν η παράνομη μετανάστευση, κάτι που δεν έπαψε να επαναλαμβάνει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης οπαδών του στην Ουάσινγκτον, παραμονή της ορκωμοσίας του.

PRESIDENT DONALD TRUMP

THE VICTORY RALLY IN THE NATION’S CAPITAL ON INAUGURATION EVE

WASHINGTON DC 🇺🇸 pic.twitter.com/XT6H6h5Xgv

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— SANTINO (@MichaelSCollura) January 19, 2025