Τραγικό θάνατο βρήκε ο 28χρονος Σέρβος αθλητής Λάζαρ Ντούκιτς, κατά τη διάρκεια των αγώνων κολύμβησης των CrossFit Games 2024 στο Τέξας καθώς πνίγηκε αβοήθητος μπροστά σε συναθλητές και θεατές, μόλις 100 μέτρα πριν τον τερματισμό του αγωνίσματος των 800 μέτρων κολύμβησης στη λίμνη Μαρίν Κρικ.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων και λίγο πριν τον τερματισμό του, ο Ντούκιτς βυθίστηκε κάτω από το νερό περίπου στις 8 το πρωί και δεν αναδύθηκε ξανά, σημείωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Τέξας. Ένας από τους θεατές φέρεται να προσπάθησε να τον βοηθήσει, αλλά ένας διασώστης τον απομάκρυνε από το σημείο, προφανώς μην έχοντας αντιληφθεί τι συνέβη.

Με τη βοήθεια της ομάδας κατάδυσης του αστυνομικού τμήματος του Φορτ Γουόρθ, ο νεκρός αθλητής ανασύρθηκε περίπου μία ώρα αργότερα.

H δήμαρχος του Φορτ Γουόρθ Μάτι Πάρκερ δήλωσε ότι η πόλη έχει συντονίσει συμβούλους ψυχικής υγείας και θλίψης για να υποστηρίξει όσους μπορεί να το χρειαστούν.

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την τραγική απώλεια ενός αθλητή CrossFit κατά τη διάρκεια μιας κολυμβητικής εκδήλωσης των CrossFit Games, δήλωσε η Πάρκερ.

Lazar Dukic gasped for air and appeared to drown before the finish line. It’s messed up that Crossfit Games didn’t have lifeguards on jet skis. A spectator jumped in to help but was turned away by a lifeguard on a paddle board. Heartbroken. @CrossFitGames #crossfitgames pic.twitter.com/GPIAGJ9cwD

I was a lifeguard while in HS. For 3 years I guarded at a local pond. You have no idea how incensed I am watching this video where there is a clear active drowning victim. This should result in lawsuits and jail time for the people responsible. #CrossFit pic.twitter.com/fIEHXGIHlw

Το ελικόπτερο του CBS News Texas βρισκόταν πάνω από τη λίμνη και είδε τους πρώτους ανταποκριτές να βγάζουν ένα πτώμα από το νερό και να το βάζουν σε ειδικό σάκο.

Στο βίντεο φαίνονται οι αθλητές να πλησιάζουν το τέρμα όταν ξαφνικά ο Ντούκιτς βυθίζεται και χάνεται. Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι στο σημείο υπήρχε προσωπικό ασφαλείας.

Today is the saddest day in @CrossFit history. We are shattered by the loss of Lazar Đukić along with the entire CrossFit community.

Lazar was one of our sport’s most talented competitors, but he was much more than an athlete. He was a son, a brother, and a friend to practically… pic.twitter.com/iOCdn7PCSd

— The CrossFit Games (@CrossFitGames) August 9, 2024