Τουλάχιστον 21 άνθρωποι πνίγηκαν μετά τη σύγκρουση δύο σκαφών σε λίμνη της πολιτείας Λάγκος, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η νιγηριανή αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Ιμόρε της περιφέρειας Αμούγουο-Οντόφιν.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λάγκος, Μπέντζαμιν Χουντέγιν, ανέφερε ότι 11 άνθρωποι διασώθηκαν χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση σωστικών συνεργείων και εθελοντών. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συγκρούστηκαν τα δύο σκάφη παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τον προηγούμενο μήνα περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ανατροπής σκάφους σε ποταμό της πολιτείας Ζάμφαρα, στη βορειοδυτική Νιγηρία.

Waterways Authority, NIWA, Arrests Boat Operator Over Lagos Boat Mishap

The National Inland Waterways Authority (NIWA) has arrested the Manager of a boat operating company, Only God Marine Ltd, following an accident involving a fiber boat owned by the company.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

According to… pic.twitter.com/22m1j4ZpwS

— Lagos Landlord & Osun, Kwara Tenant🇳🇬 🇺🇬 🇬🇭 (@_chiefagbabiaka) October 8, 2024