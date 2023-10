Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους απόψε στο Μέστρε, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Βενετία, εξαιτίας πτώσης λεωφορείου από οδογέφυρα, με την la Repubblica να κάνει λόγο για 12 τραυματίες αλλά και αγνοούμενους.

Στην περιοχή έσπευσαν πυροσβέστες και οι υπηρεσίες των πρώτων βοηθειών, ενώ ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανόν να αυξηθεί.

**BREAKING NEWS: Tragedy Strikes in Venice, Italy** A bus accident on an overpass claims the lives of at least 20 people in Venice, Italy. The bus collided with a guardrail before plunging off the overpass. Stay tuned for updates on this developing story. #Venice #Italy … pic.twitter.com/Y9PF38MZmS

Το λεωφορείο των υπεραστικών συγκοινωνιών της περιφέρειας Βένετο έπεσε πάνω σε ηλεκτρικά καλώδια σιδηροτροχιάς, που βρίσκεται κάτω από την οδογέφυρα.

Σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, οι τραυματίες από την πτώση λεωφορείου έχουν μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής. Παράλληλα, ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι “ήταν ένα λεωφορείο υπεραστικών συγκοινωνιών που μετέφερε τουρίστες σε τοπικό κάμπινγκ”.

Τη συμπαράστασή της προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

⚠️💥🇮🇹 – In #Mestre, in the province of #Venice, an Actv bus fell from the Vempa viaduct.

The provisional toll of the tragedy is at least 15 dead and around forty injured. The railway line was interrupted.

After the impact, the accident vehicle, powered by methane, caught… pic.twitter.com/rg6y2IVVOL

— 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) October 3, 2023