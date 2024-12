Τραγωδία στην άσφαλτο με δεκάδες νεκρούς σημειώθηκε σήμερα Σάββατο 21/12 στη Βραζιλία, όταν λεωφορείο το οποίο μετέφερε 48 επιβάτες συγκρούστηκε με φορτηγό και τυλίχθηκε στις φλόγες. Η σφοδρή σύγκρουση και η πυρκαγιά που ακολούθησε είχε ως συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 22 άνθρωποι, με τον τελικό απολογισμό να αναμένεται να αυξηθεί δραματικά καθώς υπάρχουν ακόμη παγιδευμένα θύματα που δεν έχουν απομακρυνθεί, από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Το δυστύχημα προκλήθηκε όταν έσκασε το λάστιχο του λεωφορείου με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να συγκρουστεί με το φορτηγό, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

🚨 URGENTE: Um ônibus com destino a Vitória da Conquista, na Bahia, colidiu com um caminhão e um carro na madrugada deste sábado (21), em Lajinha, distrito de Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais. O acidente ocorreu na BR-116 e gerou um incêndio, deixando 22 mortos e 13… pic.twitter.com/COCflnALR9

