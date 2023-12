Τροχαίο δυστύχημα με επτά οχήματα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (28/12) στην Τουρκία, στην Sakarya, στον αυτοκινητόδρομο του βόρειου Μαρμαρά.

Συγκεκριμένα, επτά οχήματα, μεταξύ των οποίων τρία λεωφορεία και ένα φορτηγό, ενεπλάκησαν σε καραμπόλα, υπό αδιευκρίνιστα μέχρι τώρα αίτια.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 57 τραυματίστηκαν σοβαρά.

#BREAKING : There was a major accident on a highway in Turkey: 11 people were killed and more than 50 people were injured. According to preliminary data, there are no tourists among them.#Turkey #Accident #highway #Istanbul #Traffic #tourists #Chainaccident pic.twitter.com/tYMlZ8zNSX

— mishikasingh (@mishika_singh) December 28, 2023

