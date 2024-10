Στο προαύλιο ενός νοσοκομείου στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, υπό πολιορκία από τον ισραηλινό στρατό, νεαροί άνδρες κλαίνε, με τα πρόσωπά τους… πλημμυρισμένα από δάκρυα. Καταγής, λευκά σάβανα, ορισμένα μεγέθους παιδιών, από τα οποία προεξέχουν ένα χέρι ή ένα πόδι καλυμμένο με στάχτες.

«Υπάρχουν πολλοί νεκροί και άνθρωποι εξακολουθούν να είναι κάτω από τα ερείπια, αγνοούμενοι», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμεντ Αμπού Χαλίμα, ένας 40χρονος κάτοικος της Τζαμπάλια.

Jabalia massacre; footage from the site of the residential block which was bombed by lsraeli warplanes last night in Jabalia, which led to the killing of more than 25 Palestinians, including children.



«Για πάνω από μια εβδομάδα, δεν υπάρχει πια καμία ελπίδα, άλλο νερό, άλλα μέσα επιβίωσης», συνεχίζει.

Ο ισραηλινός στρατός σφίγγει τον κλοιό γύρω από την Τζαμπάλια, μια πόλη στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα όπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι διαλύει «οχυρά της Χαμάς».

Ο μεγαλύτερος από τους ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς Παλαιστινίων σφυροκοπάται από τις ισραηλινές δυνάμεις από αέρος και ξηράς.

Ιατρικές προμήθειες εξαντούνται, εγκαταστάσεις υγείας δεν έχουν επαρκή καύσιμα για τη λειτουργία των γεννητριών ρεύματος.

«Είμαστε υπό πολιορκία από το Ισραήλ», λέει ο Χουσάν Αμπού Σαφίγια, διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη Μπέιτ Λαχία, μια γειτονική πόλη.

«Υποφέρουμε από αποκλεισμό σε παραδόσεις τροφίμων, φαρμάκων, ιατρικών προμηθειών, ακόμη και καυσίμων που έρχονται από το νότο προς το βορρά. Το ιατρικό προσωπικό είναι «εξαντλημένο, έχουν μείνει ελάχιστοι γιατροί», είπε.

— The New Arab (@The_NewArab) October 13, 2024

In addition to the Jabalia camp, Israeli soldiers have also isolated Beit Hanoun and Beit Lahia in the far north of the Gaza Strip https://t.co/sgDisUiuiO .

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία του κέντρου υγείας της Τζαμπάλια, με την πρόσοψη του κτηρίου σχεδόν εντελώς κατεστραμμένη.

Σύμφωνα με την UNRWA, περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή όπου έχουν ενταθεί οι χερασίες μάχες και οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί.

«Αρκετά υποφέραμε, από εκτοπισμούς, πείνα και θάνατο. Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο αυτόν τον πόλεμο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ιμάνε Μαρουάν, που κατάγεται από τη Τζαμπάλια και κατέφυγε στην Ντέιρ αλ Μπαλάχ.

Οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι από την Τζαμπαλία και άλλες περιοχές της βόρειας Γάζας αναζητούν καταφύγιο κάτω από τα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων.

Με τους πυροβολισμούς και τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς να είναι συνεχείς, οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι δεν έχουν ασφαλείς επιλογές για καταφύγιο, καθώς αντιμετωπίζουν καθημερινά άθλιες συνθήκες στην προσπάθειά τους για επιβίωση.

pic.twitter.com/BmF8oTzpwz🎥 “There is nowhere safe to go to.”

Displaced Palestinians from Jabalia and other parts of north Gaza seek refuge beneath the remains of destroyed buildings.

With continuous gunfire and aerial bombardment, displaced Palestinians have no safe options for…

— Medical Science and Technology #earlytreatments (@MedicalScitech) October 13, 2024