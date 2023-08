Σε 63 ανέρχονται οι νεκροί από την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε πενταώροφο κτήριο στο κέντρο του Γιοχάνεσμπουργκ, ανακοίνωσαν οι αρχές της μεγαλύτερης πόλης της Νότιας Αφρικής στο X, πρώην Twitter

Εξάλλου άλλοι «43 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά», δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας διάσωσης του Γιοχάνεσμπουργκ Ρόμπερτ Μουλάουτζι. Κάποιοι από τους τραυματίες έχουν εισπνεύσει καπνό και έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία για να λάβουν βοήθεια, διευκρίνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

BREAKING NEWS: Another flat went up in flames in Johannesburg, Kerk cnr Troye as a result of illegal foreigners who are destroying infrastructure in South Africa. pic.twitter.com/74eYD4Ll4N

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η πυρκαγιά ξέσπασε στη διάρκεια της νύκτας της Τετάρτης προς Πέμπτη και έχει ήδη κατασβεστεί από την πυροσβεστική. Οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων θυμάτων συνεχίζονται στο κτήριο.

At least 20 people have died in a fire that occurred in a five story building at the Corner of Alberts and Delvers street in the Johannesburg CBD.. over 40 people have been injured.

This is a developing story @TimesLIVE pic.twitter.com/MxMtWBlFmE

— Thabo Tshabalala (@Thabo_Tshaba) August 31, 2023