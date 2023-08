Οι πλημμύρες από τις καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν από την Πέμπτη στη Σλοβενία και στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους είναι «η χειρότερη φυσική καταστροφή» που βίωσε η χώρα εδώ και 30 χρόνια, δήλωσε το Σάββατο ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ.

Ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, η σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών επέτρεψε να γίνει μια πρώτη εκτίμηση των ζημιών που ξεπερνούν το μισό δισεκ. ευρώ, σύμφωνα με τον Γκόλομπ.

«Είναι η χειρότερη φυσική καταστροφή στη σύγχρονη ιστορία της Σλοβενίας, έχουν πληγεί τα δύο τρίτα της χώρας», είπε ο Γκόλομπ μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Καθώς ανέβηκαν απότομα τα νερά των ποταμών και η βροχή προκάλεσε κατολισθήσεις, μεγάλες εκτάσεις στα βόρεια και τα κεντρικά έχουν πλημμυρίσει, η πρόσβαση σε πολλά χωριά είναι αδύνατη και η κυκλοφορία στους δρόμους διεξάγεται με δυσκολία. Τρεις άνθρωποι, δύο Ολλανδοί και ένας Σλοβένος, σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το πρακτορείο STA. Σήμερα βρέθηκε ένα πτώμα στην όχθη του ποταμού Σάβα, στα περίχωρα της πρωτεύουσας Λιουμπλιάνα και ενδέχεται ο θάνατος του ανθρώπου αυτού να οφείλεται στις πλημμύρες, μετέδωσε το STA, επικαλούμενο μια ανακοίνωση της αστυνομίας.

Hey everyone please pray for Slovenia. There is a red alarm for the entire country and everything is under water because of the flooding. Please consider donating and sharing #slovenia pic.twitter.com/UA6dmh6jom

— mariana the unhaul queen (@LuciferLibrary) August 5, 2023