Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν αργά το βράδυ χθες Τρίτη, όταν ισραηλινό drone έπληξε αυτοκίνητο στο νότιο τμήμα της χώρας.

Από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, εκτυλίσσονται στην πράξη καθημερινές ανταλλαγές πυρών στα σύνορα του Ισραήλ και του Λιβάνου ανάμεσα στον στρατό και τη Χεζμπολά, που υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Σύμφωνα με το ANI, «το πλήγμα εχθρικού drone που είχε στόχο αυτοκίνητο στον κεντρικό δρόμο που συνδέει την Τύρο με την Αλ Χους προκάλεσε τρεις νεκρούς μάρτυρες».

