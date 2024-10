Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τρεις αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε νότια προάστια της Βηρυτού λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου προσκείμενη στη Χεζμπολάχ. Πρόκειται, εξ όσων είναι γνωστά, για την τρίτη σειρά πληγμάτων εναντίον του συγκεκριμένου προπυργίου του σιιτικού κινήματος, που υποστηρίζεται από το Ιράν, μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες.

Σύμφωνα με την πηγή, «τρεις ισραηλινές επιδρομές στοχοποίησαν τα νότια προάστια της Βηρυτού χθες βράδυ», την ώρα που η Χεζμπολάχ λέει πως προβάλλει αντίσταση σε ισραηλινά χερσαία στρατεύματα που μπήκαν στον νότιο Λίβανο.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου AFP λίγο έξω από τη Βηρυτό άκουσαν εκκωφαντικούς κρότους από τις εκρήξεις, που αντήχησαν σε ακτίνα χιλιομέτρων.

Η πηγή τόνισε πως χτυπήθηκε κέντρο άμεσης βοήθειας, υπηρεσίας συνδεόμενης με τη Χεζμπολάχ.

Η πηγή ασφαλείας του Λιβάνου ανέφερε στο Reuters ότι ισραηλινό χτύπημα έπληξε εντός των ορίων της πόλης της Βηρυτού, όχι μακριά από το κέντρο της πόλης. Μάρτυρες στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου άκουσαν μια τεράστια έκρηξη.

Μερικές αρχικές εικόνες από τη γειτονιά Μπασούρα δείχνουν σημαντικές ζημιές σε κτήριο, με φωτιά να καίει στον τρίτο όροφο.

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό βομβαρδισμό τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην καρδιά της πρωτεύουσας του Λιβάνου, ο οποίος έπληξε κέντρο άμεσης βοήθειας υπηρεσίας προσκείμενης στη Χεζμπολά, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας και πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο κίνημα.

Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα στο κέντρο της Βηρυτού αυτή την εβδομάδα.

Η πηγή του AFP έκανε λόγο για «δυο νεκρούς και 11 τραυματίες» στον βομβαρδισμό «στην Μπασούρα», στο κέντρο. Ανταποκριτές του πρακτορείου μετέδωσαν πως άκουσαν ισχυρή έκρηξη και ένιωσαν ακίνητα να τρέμουν, προτού σπεύσουν ασθενοφόρα.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε ιατρική εγκατάσταση στην περιοχή Μπατσούρα της κεντρικής Βηρυτού το βράδυ της Τετάρτης.

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο X.

Το χτύπημα έρχεται λίγο αφότου ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποιούσε μια «στοχευμένη» επίθεση στη Βηρυτό και μια πηγή κοντά στη Χεζμπολάχ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε τρεις αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Ο Λίβανος ισχυρίζεται ότι το γραφείο του Αμίν Σάρι, μέλους της παράταξης της Χεζμπολάχ στο λιβανέζικο κοινοβούλιο, δέχθηκε επίθεση, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν εκεί τη στιγμή της επίθεσης και επέζησε.

