Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα (8/1) σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στην πολιτεία Μπαΐα, στη βορειοανατολική Βραζιλία.

«Στρατιωτικοί πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν μετά από ενημέρωση για ένα τροχαίο δυστύχημα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα 25 νεκρούς και συνέβη στον αυτοκινητόδρομο BR 324, κοντά στην πόλη Γκαβιάο», τόνισαν οι αρχές.

Το τροχαίο συνέβη περίπου 250 χιλιόμετρα από το Σαλβαδόρ, την πρωτεύουσα της πολιτείας Μπαΐα.

Οι σοροί των νεκρών παραδόθηκαν στις αρμόδιες αρχές για ταυτοποίηση.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

