Τον τρόμο έζησαν οι 174 επιβάτες της πτήσης 1282 της Alaska Airlines από το Πόρτλαντ του Όρεγκον με προορισμό το Οντάριο της Καλιφόρνια.

Το αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση το βράδυ της Παρασκευής, αφού ένα τμήμα του αεροπλάνου αποκολλήθηκε ενώ ήταν στον αέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το αεροσκάφος αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Πόρτλαντ στις 4:52 μ.μ. και επέστρεψε στο Πόρτλαντ λίγο πριν τις 5:30 μ.μ.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την πόρτα της εξόδου κινδύνου να έχει αποκολληθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το αεροσκάφος έφτασε περίπου τα 16.000 πόδια, έξι λεπτά μετά την απογείωση πριν ξεκινήσει την κάθοδό του, σύμφωνα με το BBC.

Σε δήλωση της στο CBS News, η Alaska Airlines είπε ότι στην πτήση Νο. 1282 «υπήρξε ένα περιστατικό σήμερα το απόγευμα λίγο μετά την αναχώρηση» και «προσγειώθηκε με ασφάλεια» στο Πόρτλαντ, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

The prices for aisle seat will be more expensive than the window seat after this incident. https://t.co/SPD9sjQ9Rq

— Plain Joe (@kansaijin51) January 6, 2024