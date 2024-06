Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 46 τραυματίστηκαν από τις αλυσιδωτές εκρήξεις που σημειώθηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη σε αποθήκες πυρομαχικών στην πρωτεύουσα του Τσαντ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας της αφρικανικής χώρας Αμπντελματζίντ Αμπντεραχίμ. Δεν έκρυψε την ανησυχία του ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες, καθώς αρκετοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

A fire that broke out at a military ammunition depot in N’Djamena, Chad’s capital, triggered a series of powerful explosions, causing extensive damage to a nearby medical clinic located https://t.co/m7r2XUHJNN pic.twitter.com/4Er8gn6EVp

— Reuters (@Reuters) June 19, 2024