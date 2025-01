Δύο μικρής έντασης τσουνάμι προκάλεσε η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών που σημειώθηκε τη Δευτέρα (13/1) με επίκεντρο τη νήσο Κιούσου στη νοτιοδυτική Ιαπωνία.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) τόνισε ότι το μέγεθος του σεισμού ανέρχεται σε 6,9 βαθμούς, αναφέροντας κύματα 20 εκατοστών σε λιμάνια στη επαρχία Μιγιαζάκι. Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπολογίζεται σε 30 χλμ, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή Χιούγκα-νάντα στο νότιο Κιούσου. Ακριβώς μετά τη σεισμική δόνηση, η ιαπωνική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για κύματα έως και ένα μέτρο, καλώντας το κοινό να μείνει μακριά από παράκτιες περιοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

❗️🇯🇵 – A powerful 6.9 magnitude earthquake struck southern Japan’s Kyushu region on Monday, prompting the Japan Meteorological Agency (JMA) to issue tsunami advisories for Miyazaki and Kochi prefectures.

A small 20-centimeter tsunami was observed in Miyazaki city, which has a… pic.twitter.com/nHyIgSEN21

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) January 13, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ