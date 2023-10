Αστυνομικοί συνέλαβαν χθες Τρίτη έξω από το προεδρικό μέγαρο της Τυνησίας την Αμπίρ Μούσι, ηγετικό στέλεχος της αντιπολίτευσης και εξέχουσα αντίπαλο του προέδρου Καΐς Σάγεντ, ανέφερε δικηγόρος και ένας εκ των συνεργατών της.

«Αυτό που συνέβη ήταν μια απαγωγή έξω από το προεδρικό μέγαρο. Κρατείται σε αστυνομικό τμήμα…», δήλωσε ο δικηγόρος Ναφάα Λαρίμπι.

Συνεργάτης της Μούσι δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανήρτησε στο Facebook ότι η 48χρονη «απήχθη» έξω από το προεδρικό μέγαρο της Καρχηδόνας, στα περίχωρα της Τύνιδας.

Abir Moussi, leader of #Tunisia ‘s Free Destourian Party and critic of President Kais Saied, is the latest political figure to be arrested. https://t.co/wCT2zeB7hZ

— Stephen Quillen (@stephen_quillen) October 3, 2023

