Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε υπηρεσία αναχαίτισαν πύραυλο που εντοπίστηκε να περνά τα σύνορα μετά την εκτόξευσή του από τον Λίβανο, λίγη ώρα αφού ήχησαν σειρήνες συναγερμού στη μεγαλούπολη Τελ Αβίβ και τομείς της κεντρικής ισραηλινής επικράτειας, επιβεβαίωσαν πληροφορίες ΜΜΕ για το συμβάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

⚡️Israel Hayom: One rocket was fired – and intercepted. It appears to be a “warning shot” to Israel. https://t.co/3gtYULNCGa — Warfare Analysis (@warfareanalysis) September 25, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ήχησαν σειρήνες στο Τελ Αβίβ – Οι IDF χτύπησαν το σημείο εκτόξευσης του πυραύλου

Σειρήνες ήχησαν νωρίτερα στο Τελ Αβίβ την ώρα που το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας του Ισραήλ αναχαίτιζε πύραυλο εδάφους – εδάφους, ο οποίος εντοπίστηκε να εισέρχεται στον ισραηλινό εναέριο χώρο προερχόμενος από τον Λίβανο, δήλωσε από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός.

בסגירת מעגל מהירה, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו את המשגר ממנו זוהה שיגור טיל הקרקע-קרקע ששוגר לעבר מרחב גוש דן הבוקר במרחב נפח’יה בלבנון. מטוסי קרב של חה״א בהכוונת אמ”ן ופצ״ן השלימו במהלך הלילה גל תקיפות נוסף בו הותקפו מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי שטח לבנון>> pic.twitter.com/Mar25TgcW6 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 25, 2024

Δεν αναφέρθηκαν θύματα, ούτε ζημιές, και σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις δεν υπάρχει καμιά μεταβολή στις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε την Τετάρτη ότι εκτόξευσε πύραυλο με στόχο το αρχηγείο της Μοσάντ κοντά στο Τελ Αβίβ, η οποία, όπως λέει, είναι υπεύθυνη για τη δολοφονία ηγετών και την ανατίναξη βομβητών και ασύρματων συσκευών.

⭕️Following the launch of a Hezbollah surface-to-surface missile toward central Israel, the IAF struck the launcher from which the missile was fired in the area of Nafakhiyeh, Lebanon. pic.twitter.com/nYONUJN5bz — Israel Defense Forces (@IDF) September 25, 2024

«Το Ισραήλ ωθεί την περιοχή προς έναν ολοκληρωτικό πόλεμο», λένε το Ιράκ, η Αίγυπτος και η Ιορδανία

«Το Ισραήλ ωθεί την περιοχή προς έναν ολοκληρωτικό πόλεμο», εκτιμούν οι επικεφαλής της διπλωματίας της Αιγύπτου, του Ιράκ και της Ιορδανίας σε κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και στην οποία καταδικάζουν «την ισραηλινή επίθεση επί του Λιβάνου».

Επικαλούμενοι «την επικίνδυνη κλιμάκωση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή», οι υπουργοί υπογραμμίζουν επίσης πως «για να σταματήσει αυτή η κλιμάκωση πρέπει να σταματήσει η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα», σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε από τις τρεις χώρες, έπειτα από συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών τους στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Ισραηλινά αεροσκάφη αναχαίτισαν UAV από τη Συρία

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Τετάρτη ότι μαχητικά αεροσκάφη του αναχαίτισαν ένα μη επανδρωμένο εναέριο

όχημα (UAV) που πέρασε από τη Συρία. «Το UAV αναχαιτίστηκε … νότια της Θάλασσας της Γαλιλαίας. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί», επισημαίνεται.

Στο μεταξύ η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ανέφερε ότι ο στρατός παρακολουθεί με ανησυχία την άφιξη περίπου 40.000 μαχητών από τη Συρία, το Ιράκ και την Υεμένη στην περιοχή του Γκολάν, περιμένοντας το κάλεσμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα για μάχη. Η Haaretz επικαλούμενη ανώτερη πηγή ασφαλείας, δήλωσε επίσης ότι η Χεζμπολάχ διαθέτει ακόμη πάνω από 100.000 ρουκέτες για να στοχεύσει το Ισραήλ.

Η εφημερίδα επεσήμανε ότι «βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο που θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε έναν πολύ ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο και δεν μπορούμε να εργαστούμε σε ένα μέτωπο, και ο στρατός παρακολουθεί με ανησυχία την άφιξη περίπου 40.000 από τη Συρία, το Ιράκ και την Υεμένη στο Γκολάν και περιμένουν το κάλεσμα του Νασράλα να πολεμήσουν».

«Η παρουσία μαχητών είναι επικίνδυνη και θα επέμβουμε στη Συρία για να καταστήσουμε σαφές στον Άσαντ ότι δεν θα δεχτούμε την παρουσία τους εκεί», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας.