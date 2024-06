Περίπου 4.500 διαδηλωτές, σύμφωνα με την αστυνομία, συμμετείχαν χθες Κυριακή στις Βρυξέλλες σε μια «κοινωνική και αντιφασιστική πορεία» κατά της ανόδου της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη.

Αψηφώντας τη βροχή, οι διαδηλωτές έκαναν πορεία μέσα στους δρόμους της βελγικής πρωτεύουσας έπειτα από έκκληση του «Αντιφασιστικού Συντονιστικού του Βελγίου», ενός συνασπισμού μιας εικοσαριάς οργανώσεων, μέχρι την πλατεία του Λουξεμβούργου, μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Thousands of protesters gather to denounce fascism in Brussels, Belgium in response to the election results, as they are ‘worried about the rising popularity of the far right’ pic.twitter.com/TcW9zCUfhj

— Anadolu English (@anadoluagency) June 16, 2024