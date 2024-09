Περίπου 250 άτομα, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας των Βρυξελλών, συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στη βελγική πρωτεύουσα για να υποστηρίξουν τη Γαλλίδα Ζιζέλ Πελικό, θύμα βιασμού από αγνώστους που «στρατολογούσε» διαδικτυακά ο σύζυγός της για σχεδόν δέκα χρόνια, την κόρη της Καρολίν Νταριάν, αλλά και όλα τα θύματα βιασμού και σεξουαλικής βίας.

Όπως αναφέρει το βελγικό τηλεοπτικό δίκτυο RTL, η διαδήλωση οργανώθηκε από την ιδρύτρια του κινήματος «Balance ton bar».

