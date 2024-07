Δυνάμεις επιβολής της τάξης έκαναν χρήση δακρυγόνων χθες Δευτέρα στο Καράκας για να διαλύσουν διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για την επανεκλογή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής στη Βενεζουέλα, αποτέλεσμα που αμφισβητεί η αντιπολίτευση, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εφοδιασμένοι με εξαρτύσεις αντιμετώπισης ταραχών, αστυνομικοί επενέβησαν εναντίον διαδηλωτών, οι οποίοι εκσφενδόνιζαν πέτρες, κάνοντας χρήση δακρυγόνων, στη συνοικία Τσακάο, στο κεντροανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

🚨#BREAKING: Chaos erupt as protests and riots continue in Venezuela.

Currently, riots and protests continue in the country of Venezuela. Footage circulating online shows chaos erupting in the streets of Caracas, Venezuela, as protesters are blocking the streets with multiple… pic.twitter.com/bIQlJgT5TV

— Wesley Marius (@WesleyMarius) July 30, 2024

