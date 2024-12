Ο Ίλον Μασκ προσπαθεί να ασκήσει επιρροή στις πρόωρες γερμανικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 23 Φεβρουαρίου, όπως εκτίμησε σήμερα κυβερνητική εκπρόσωπος.

«Είναι πράγματι έτσι, ότι ο Ίλον Μασκ προσπαθεί να επηρεάσει τις ομοσπονδιακές εκλογές» με αναρτήσεις στο Χ και με ένα άρθρο γνώμης που έγραψε το σαββατοκύριακο στο οποίο υποστηρίζει το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), είπε η ίδια.

Ο Μασκ είναι ελεύθερος να εκφράζει τη γνώμη του. «Στα κάτω κάτω, η ελευθερία της έκφρασης καλύπτει και τη μεγαλύτερη ανοησία», σχολίασε η εκπρόσωπος.

Η υποστήριξη προς το AfD από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο, ο οποίος πρόκειται να υπηρετήσει ως εξωτερικός σύμβουλος στην κυβέρνηση του εκλεγμένου Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έρχεται την ώρα που οι Γερμανοί ετοιμάζονται να πάνε στις κάλπες, έπειτα από την κατάρρευση της κυβέρνησης συνασπισμού υπό τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

Το άρθρο του Μασκ, το οποίο δημοσιεύτηκε στη γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag – ναυαρχίδα του δημοσιογραφικού οργανισμού Axel Springer – είναι η ανάπτυξη της άποψής του που εξέφρασε με ανάρτησή του στο Χ την περασμένη εβδομάδα όπου έγραψε ότι «μόνο το AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία», στο οποίο εξήρε τις θέσεις του κόμματος περί ρύθμισης, φόρων και απορρύθμισης της αγοράς.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2024

