Στο Βιετνάμ, δύο Νοτιοκορεάτες μαζί με άλλα 16 άτομα καταδικάσθηκαν σε θάνατο, για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, έπειτα από δίκη που ολοκληρώθηκε αυτή την εβδομάδα.

Οι δύο Νοτιοκορεάτες, καθώς και 15 Βιετναμέζοι και ένας Κινέζος, συνολικά 18 άτομα, κρίθηκαν ένοχοι ότι «αποθήκευσαν, διαπραγματεύτηκαν και επαναπώλησαν παρανόμως περισσότερα από 216 κιλά ναρκωτικών», γνωστοποίησε το κρατικό μέσο ενημέρωσης «Κονγκ αν Νχαν» νταν μέσω του ιστοτόπου του το βράδυ του Σαββάτου (11/11).

Η κομμουνιστική χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας έχει από τους αυστηρότερους στον κόσμο νόμους κατά των ναρκωτικών και τηρεί σχεδόν πλήρη μυστικότητα αναφορικά με τις εκτελέσεις.

Έπειτα από μια δίκη που διήρκεσε τέσσερις ημέρες στην πόλη Χο Τσι Μινχ, στο νότιο τμήμα της χώρας, οι καταδικασθέντες κρίθηκαν ένοχοι ότι διακίνησαν περισσότερα από 216 κιλά ναρκωτικών από το Μάιο μέχρι τον Ιούνιο 2020.

Οι δύο Κορεάτες, ο Κιμ Σον-Σικ, ένας 63χρονος Νοτιοκορεάτης πρώην αστυνομικός, και ο συμπατριώτης του Κανγκ Σεόν-χοκ, 30 ετών, καταδικάσθηκαν σε θάνατο.

Επίσης, ο κινέζος πολίτης Λι Τιάν Γκουάν (58 ετών) και ο θεωρούμενος επικεφαλής των επιχειρήσεων, ο 36χρονος Βιετναμέζος Λε Χο Βου, καταδικάσθηκαν με θανατική ποινή, με άλλα δεκατέσσερα άτομα να καταδικάζονται με την ίδια ποινή.

Πάνω από 168 κιλά «διαφόρων ναρκωτικών» κατασχέθηκαν, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

«Τα ναρκωτικά είχαν μεταφερθεί από την Καμπότζη στην πόλη Χο Τσι Μινχ», λέει ο φερόμενος αρχηγός των λαθρεμπόρων, όπου μια ορισμένη ποσότητα «καταναλώθηκε τοπικά», ενώ ένα άλλο μέρος εστάλη στη Νότια Κορέα.

Η αστυνομία ανακάλυψε το δίκτυο τον Ιούλιο στην πόλη Χο Τσι Μινχ ερευνώντας ένα φορτηγό εμπορευματοκιβωτίων, πριν αναχωρήσει για τη Νότια Κορέα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Στο εσωτερικό του οι αστυνομικοί βρήκαν «40 πακέτα από πλαστικό» που περιείχαν συνολικά 39,5 κιλά μεθαμφεταμίνης.

Δεν δόθηκε καμιά ένδειξη για την ημερομηνία των εκτελέσεων.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι καταδικάσθηκαν σε θάνατο πέρυσι στο Βιετνάμ, σύμφωνα με τη διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση Κέντρο Πληροφόρησης για τη Θανατική Ποινή.

