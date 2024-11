Ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές από αέρος οδήγησαν τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιους στον θάνατο στη Γάζα την Πέμπτη 28/11, δήλωσαν γιατροί, καθώς οι δυνάμεις ενέτειναν τους βομβαρδισμούς τους σε κεντρικές περιοχές, με τα τανκς να προελαύνουν βαθύτερα στο βόρειο και νότιο τμήμα του θύλακα.

Al-Awda Hospital: Israeli forces target the hospital’s ambulance crews in Nuseirat while evacuating trapped families from northern Nuseirat camp, central Gaza Strip.

63 civilian victims reported in Israeli airstrikes on Gaza over the past hours. pic.twitter.com/KvF2H7ZBZp

— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) November 28, 2024