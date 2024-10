Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα, απεικονίζει την πτήση αεροσκάφους στο οποίο επιβαίνουν επιστήμονες, οι οποίοι καταγράφουν τον επερχόμενο τυφώνα Μίλτον που θα σφυροκοπήσει με σφοδρότητα τις δυτικές ακτές της Φλόριντα και ειδικότερα την Tampa bay.

Φαίνεται ξεκάθαρα η συγκλονιστική στιγμή που οι δύο πιλότοι – κυνηγοί καταιγίδων- χτυπιούνται από ακραίες αναταράξεις καθώς πετάνε στο «μάτι του τυφώνα Milton».

Η καταιγίδα πρόκειται να συντρίψει τη Φλόριντα μέσα σε λίγες ώρες φέρνοντας μαζί της ανέμους ταχύτητας 160 μίλια την ώρα, καταιγίδες 15 ποδιών και έχει ήδη αναγκάσει εκατομμύρια πολιτών να εκκενώσουν την περιοχή.

Τρομακτικά πλάνα δείχνουν επιστήμονες από την Εθνική Ένωση Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) να χτυπιούνται από τις αναταράξεις στη διάρκεια της πτήσης.

Bumpy ride into Hurricane #Milton on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 “Miss Piggy” to collect data to help improve the forecast and support hurricane research.

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) October 8, 2024