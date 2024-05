Θρίλερ το μεσημέρι της Παρασκευής στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, όταν ένα λεωφορείο με περίπου 20 επιβάτες έπεσε μέσα σε παγωμένο ποτάμι. Στα βίντεο διακρίνεται το λεωφορείο να κινείται σε μια διασταύρωση και ξαφνικά να στρίβει, να παρασύρει ένα αυτοκίνητο και να «βουτάει» στο ποτάμι. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Russia: A bus drove into the Moika river in downtown Saint Petersburg with around 20 people on board. pic.twitter.com/Kostjadkut

Ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο του οχήματος, έχει συλληφθεί και ανακρίνεται, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών. Όπως μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι στο λεωφορείο, κάτω από τα νερά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🌊🚍 St. Petersburg, the bus crashed into two cars, flew into a fence and fell into the river. pic.twitter.com/fNC3TPvxwN

— MAKS 23 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) May 10, 2024