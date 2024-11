Σε σημερινά πλήγματα στα Νότια προάστια της Βηρυτού, μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ εξαπέλυσαν καταστροφικά αεροπορικά πλήγματα, με βομβαρδισμούς να ισοπεδώνουν πολυκατοικία στην περιοχή Chiya, την ώρα που ο κόσμος παρακολουθούσε έκπληκτος την πανίσχυρη έκρηξη σε «απόσταση αναπνοής».

Μάλιστα, αρκετοί ήταν αυτοί που κατάφεραν να δημοσιεύσουν πλάνα και εικόνες από την συγκλονιστική στιγμή της έκρηξης, ενώ γυαλιά και συντρίμμια εκτοξεύονται από την πρόσκρουση του πυραύλου στην πολυκατοικία.

Δείτε τη συγκλονιστικό βίντεο:

After the IDF issued evacuation warnings for several buildings in Beirut’s southern suburbs, Lebanese media report Israeli airstrikes in the Hezbollah stronghold. pic.twitter.com/oYOkjjuFjA

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 22, 2024

