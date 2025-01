Δεκαεννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε, στη νότια Βολιβία, προφανώς λόγω υπερβολικής ταχύτητας, ανακοίνωσε η αστυνομία της χώρας.

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από τη Λα Πας με προορισμό τη Βιγιασόν, στα σύνορα με την Αργεντινή. Πάνω σε μία στροφή, βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε, είπε ο συνταγματάρχης Γουίλσον Φλόρες, ο διοικητής της αστυνομίας στο Ουγιούνι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🚨🇧🇴19 DEAD, INCLUDING 2 CHILDREN, IN BOLIVIA BUS CRASH

A speeding bus traveling from La Paz to Villazon overturned in Bolivia’s Potosi region, south of the country’s capital, killing 19 people, including 2 children, and injuring 9 others.

The driver was arrested on charges of… pic.twitter.com/ea2asDpqgW

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 26, 2025