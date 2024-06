Οι ένοπλες δυνάμεις της Βολιβίας πήραν τον έλεγχο της κεντρικής πλατείας της πρωτεύουσας την Τετάρτη το βράδυ και ένα τεθωρακισμένο όχημα εισέβαλε στην είσοδο του προεδρικού μεγάρου, με στρατιώτες να το ακολουθούν, πυροδοτώντας φόβους για στρατιωτικό πραξικόπημα.

Ο πρόεδρος της Βολιβίας Λουίς ‘Αρσε κατήγγειλε την “αυθαίρετη κινητοποίηση” ορισμένων μονάδων του στρατού στη Λα Πας και ο πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες κατηγόρησε έναν ανώτατο στρατηγό ότι σχεδιάζει πραξικόπημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Βαριά οπλισμένοι στρατιώτες και τεθωρακισμένα οχήματα εθεάθησαν να συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία, τη Πλάζα Μουρίγιο, ενώ ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters είπε ότι είδε ένα τεθωρακισμένο όχημα να εισέρχεται στο προεδρικό μέγαρο, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία, και στρατιώτες να εισβάλουν στο μέγαρο.

General Zuñiga has left Plaza Murillo in his armoured vehicle, it appears the military is withdrawing.#Bolivia pic.twitter.com/9wan12usBw

— CNW (@ConflictsW) June 26, 2024