Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε σήμερα (6/1) την παραίτησή του από την ηγεσία του Φιλελεύθερου Κόμματος που κατείχε εδώ και 11 χρόνια.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι η Βουλή του Καναδά θα διαλυθεί έως τις 24 Μαρτίου για τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών. «Η χώρα χρειάζεται μια πραγματική επιλογή», τόνισε.

Στη δήλωσή του έξω από την πρωθυπουργική κατοικία, είπε αρχικά ότι η δύναμη που τον καθοδηγούσε κατά τη θητεία του ήταν η επιμονή των Καναδών. Έκανε μια σύντομη ανασκόπηση της θητείας του και αναφέρθηκε «στις μάχες που δώσαμε για την κλιματική αλλαγή και την πανδημία, τη μεσαία τάξη, την Ουκρανία και τη δημοκρατία».

«Είμαι μαχητής και πάντα νοιάζομαι για τους Καναδούς και τη χώρα», τόνισε στη συνέχεια.

Ωστόσο, είπε ότι, παρά τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, «το Κοινοβούλιο είναι εδώ και καιρό παράλυτο». Για τον λόγο αυτό ζήτησε από την Γενική Κυβερνήτρια τη διεξαγωγή εκλογών, οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να γίνουν ως τον Οκτώβριο.

