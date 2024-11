Επιβεβαιώνουν την εμπλοκή βορειοκορεάτικων στρατευμάτων σε μάχη με δυνάμεις της Ουκρανίας για πρώτη φορά και μάλιστα στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας την Τετάρτη στο Reuters.

Ένας από τους αξιωματούχους, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι οι Βορειοκορεάτες πήραν μέρος σε μάχη στις 4 Νοεμβρίου, ωστόσο δεν διευκρινίστηκε αν υπήρξαν θύματα από τη Βόρεια Κορέα.

North Korean soldiers are attempting to learn how to communicate with Russian troops as they join the frontlines in the Kursk region.#MilitaryTraining #GlobalAffairs #KurskRegion #NorthKorea #Russia #Soldiers #Communication #FrontlineUpdate #MilitaryCooperation #Geopolitics pic.twitter.com/tSNNXvgIEb

— Huginn & Muninn Intelligence (@HM_Int3lligence) November 6, 2024