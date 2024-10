Τουλάχιστον 16 είναι οι νεκροί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη χώρα, αιφνιδιάζοντας τους κατοίκους.

Λίγες ώρες αφού ανακοινώθηκε ένας πρώτος απολογισμός, που έκανε λόγο για 14 θύματα, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Λιούντεβιτ Μάριτσα επιβεβαίωσε ότι βρέθηκαν άλλοι δύο νεκροί.

«Ήταν τρομακτικό, απολύτως τρομακτικό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Εμίρ Άρφατζαν, κάτοικος του χωριού Ντόνια Γιαμπλάνιτσα, που επλήγη χειρότερα από τις πλημμύρες. «Πολλά κυβικά μέτρα νερού και χιλιάδες τόνοι πέτρες έπεσαν στο χωριό. Καταστράφηκαν καμιά δεκαριά σπίτια», είπε ο 62χρονος άνδρας, εμφανώς οργισμένος. «Ο κόσμος δεν είχε χρόνο να… Είχαμε μόνο μερικά δευτερόλεπτα για να φύγουμε. Αλλά καταφέραμε να σώσουμε ένα παιδί», πρόσθεσε.

Severe flooding after #rainstorm hits #Bosnia#Sarajevo connecting to #Mostar & #Adriatic sea have become inaccessible.

At least 15 people killed. Local Media reports#NaturalDisasters #Floods #Storms#Storms #Croatia#Euronews reports pic.twitter.com/2oRGfegxOn

— Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) October 4, 2024

