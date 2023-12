Στο υψηλότερο επίπεδο της δεκαετίας βρέθηκε η στάθμη του Δούναβη στη Βουδαπέστη, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις και το χιόνι των προηγούμενων ημερών προκάλεσαν πρώιμες χειμωνιάτικες πλημμύρες.

Συγκεκριμένα, η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Υδάτων της Ουγγαρίας δήλωσε ότι ο Δούναβης έφτασε στα 6,93 μέτρα, ενώ το επίπεδο απόλυτου συναγερμού είναι τα 8,91 μέτρα που καταγράφηκε το 2013 όταν πρωτοφανείς πλημμύρες σάρωσαν την Κεντρική Ευρώπη, λόγω των βροχοπτώσεων του Μαΐου.

Η δυνατή βροχή και το χιόνι που έκαναν την εμφάνισή τους μετά από μέρες με αίθριο καιρό προκάλεσαν ασυνήθιστες πλημμύρες στις αρχές του χειμώνα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί καταστροφές, ωστόσο ειδικοί συμπεραίνουν ότι «με την κλιματική αλλαγή και την άνοδο της θερμοκρασίας τα χιόνια λιώνουν νωρίτερα και προκαλούν πλημμύρες στην καρδιά του χειμώνα και όχι την άνοιξη όπως ήταν το φυσιολογικό».

Την τελευταία φορά που η στάθμη του Δούναβη ξεπέρασε τα 6 μέτρα εν μέσω του χειμώνα, ήταν το 1987, αλλά τότε «δεν υπήρχε υπερχείλιση».

