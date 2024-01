Μοιραίο φινάλε είχε ο καυγάς ανάμεσα σε ένα ανδρόγυνο bodybuilders στη Βραζιλία, καθώς ο 50χρονος άνδρας Alexander Gunsch δολοφόνησε τη σύζυγό του, την 30χρονη δημοφιλή fitness influencer Debora Michels.

Μάλιστα, μετέφερε και πέταξε το πτώμα της γυναίκας του σε πεζοδρόμιο, έξω από το σπίτι των γονιών της στην πόλη Montenegro, στη νότια πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο για 10 χρόνια.

Η σορός της Michels εντοπίστηκε στο πεζοδρόμιο τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 Ιανουαρίου, τυλιγμένη με ένα κόκκινο ύφασμα.

