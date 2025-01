Οι κατολισθήσεις που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές στοίχισαν τη ζωή τουλάχιστον δέκα ανθρώπων, ενώ ακόμη ένας αγνοείται ακόμη, στη βραζιλιάνικη πολιτεία Μίνας Ζεράις (νοτιοανατολικά), σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που ανακοίνωσε το τοπικό πυροσβεστικό σώμα χθες Κυριακή.

Εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιπατσίνγκα, πόλη 227.000 κατοίκων όπου η βροχόπτωση έφθασε τα 80 χιλιοστά μέσα σε μια ώρα τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, ανέφερε ο δήμος.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν παιδί 8 ετών που βρήκαν πυροσβέστες στα συντρίμμια σπιτιού που καταστράφηκε όταν χτυπήθηκε από κατολίσθηση.

