Όλοι όσοι βρίσκονταν στο Ανώτατο Δικαστήριο απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το κτήριο χθες Τετάρτη νωρίς το βράδυ (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας), αφού ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις και βρέθηκε νεκρός άνδρας στην πλατεία μπροστά στο κτήριο, σε πολύ μικρή απόσταση από το κοινοβούλιο και το Πλανάλτου (την έδρα της προεδρίας) στην Μπραζίλια, την πρωτεύουσα της Βραζιλίας, ανακοίνωσαν οι Aρχές.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, «ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις» και οι δικαστές, όπως και όλο το προσωπικό, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το μέγαρο «προληπτικά».

Βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως άνδρας βρέθηκε νεκρός μπροστά στο κτήριο, πληροφορία που επιβεβαίωσαν επίσημα κατόπιν η ομοσπονδιακή αστυνομία και η πυροσβεστική.

Η πρώτη έκρηξη έγινε σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων πλάι στο κτήριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

🚨#BREAKING: Police in Brazil have reported an explosion outside the country’s Supreme Court in the capital.

1 person has been reported to have died in the explosion. pic.twitter.com/cr0CUknudF

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) November 13, 2024