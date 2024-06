Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες και άλλοι δύο τραυματίστηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε πλατεία πόλης της βραζιλιάνικης πολιτείας Σεαρά (βορειοανατολικά), ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας διενεργούν έρευνα για να εξιχνιάσουν τον θάνατο επτά ανθρώπων και τους τραυματισμούς από σφαίρες άλλων δύο στην πόλη Βισόζα ντου Σεαρά», ανέφερε μέσω X η γραμματεία ασφαλείας της Σεαρά.

Οι Αρχές προσπαθούν ιδίως να εξιχνιάσουν το κίνητρο των δραστών της σφαγής, που παρέπεμπε σε εκτέλεση.

Σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Verdes Mares, το μακελειό διαπράχθηκε περί τις 03:00 (τοπική ώρα· 09:00 ώρα Ελλάδας) στην πόλη αυτή σχεδόν 60.000 κατοίκων, περίπου 350 χιλιόμετρα δυτικά από τη Φορταλέζα.

Τα θύματα βρίσκονταν σε μπαρ σε πλατεία στο κέντρο της πόλης όταν κατέφθασαν οι δράστες με αυτοκίνητα.

Πλάνα από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, που μεταδόθηκαν από τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, μέρος του εθνικού δικτύου Globo, εικονίζουν τα θύματα να οδηγούνται στον τόπο της σφαγής, με τα χέρια στα κεφάλια, και να παρατάσσονται ο ένας πλάι στον άλλο, προτού δολοφονηθούν.

Uma chacina na cidade de Viçosa do Ceará, deixou sete motos e dois feridos. #BrasilUrgente #Bandjornalismo pic.twitter.com/DcozamG5dt

«Απαράδεκτο» χαρακτήρισε μέσω X το επεισόδιο ο κυβερνήτης στην πολιτεία Σεαρά, ο Ελμάνου τζι Φρέιτας. Οι κακοποιοί που ενέχονται στη μαζική δολοφονία «θα βρεθούν και θα συλληφθούν, ο ένας μετά τον άλλο, για να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη» για αυτή τη «φρικαλεότητα», επέμεινε.

Uma chacina foi registrada na madrugada de hoje na cidade de Viçosa do Ceará, no interior do estado.

Era por volta das 03h26min quando homens armados em carros e motos chegaram na praça da cidade e renderam 9 pessoas, atirando e matando 7 e deixando 2 pessoas feridas.… pic.twitter.com/wuVMLriHhR

— Submundo Criminal (@submundodocrime) June 20, 2024