Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ με τους 17 ομήρους που κρατούσε ένοπλος σε λεωφορείο στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας: έπειτα από περίπου τρεις ώρες, ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία.

«Παραδόθηκε, συνελήφθη, όλοι οι όμηροι απελευθερώθηκαν και είναι ασφαλείς», ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ο Μάρκο Αντράντε, επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, που είχαν περικυκλώσει τον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων.

Οι επιβάτες που κρατούσε ομήρους ο ένοπλος, ανάμεσά τους παιδιά και ηλικιωμένοι, είναι σώοι και αβλαβείς. Ωστόσο, δύο άνθρωποι πυροβολήθηκαν νωρίτερα από τον δράστη, «έξω από το λεωφορείο».

Ένας 34χρονος, ο οποίος δέχθηκε τρεις σφαίρες στον θώρακα και στην κοιλιακή χώρα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – υποβλήθηκε σε εσπευσμένη χειρουργική επέμβαση. Ο δεύτερος τραυματίας δεν διατρέχει κίνδυνο.

