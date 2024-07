Ανάμεσα στα…στραβά κι αναποδα της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, οι Γαλλοι κατάφεραν να υψώσουν… ανάποδα την Ολυμπιακή σημαία κατά την έπαρσή της.

Η ολυμπιακή σημαία, λοιπόν, υψώθηκε κατά την επίσημη έναρξη των αγώνων από Γάλλους αξιωματικούς, αλλά όπως φάνηκε ξεκάθαρα στην εικόνα ήταν κρεμασμένη ανάποδα.

Those who managed to stay awake during the Opening Ceremonies were treated to the Olympic flag being flown upside down pic.twitter.com/flIG1kF8g7

— Dan Wetzel (@DanWetzel) July 26, 2024