Έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν τη βραζιλιάνικη πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο το Σαββατοκύριακο κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της πολιτείας.

Οι βροχοπτώσεις πλημμύρισαν δρόμους, γραμμές του μετρό της πρωτεύουσας και σπίτια, προκαλώντας πτώση δέντρων και κατολισθήσεις.

Major floods due to extreme rainfall in the Acari of Rio de Janeiro, Brazil 🇧🇷

Video: TudoaconteceRJ pic.twitter.com/UkL6Oklp7c

— ♪メღ Debra Whyte ♪メღ (@debrawhyte) January 14, 2024

