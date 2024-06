Ένας εκ των αρχηγών του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας σκοτώθηκε χθες Παρασκευή σε ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν έφοδο με σκοπό τη σύλληψή του, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

📌ATENÇÃO Fim da linha para o chefe da maior milícia do Rio de Janeiro!!! Pipito não resistiu aos ferimenros após confronto com a DRACO na favela do Rodo. pic.twitter.com/T16Px4CfGX

Η αστυνομία του Ρίο ανακοίνωσε ότι ο Ρούι Πάουλο Γκονσάλβες Εστεβάο, ευρύτερα γνωστός ως Πιπίτο, φέρεται να ήταν ο αρχηγός μιας παραστρατιωτικής ομάδας η οποία σκορπούσε τον τρόμο στις εργατικές συνοικίες, ασκώντας εκβιασμούς.

🚨⚠️ urgente: imagem do pipito sendo socorrido, antes de vim a óbito. Grande baque na milícia do Zinho. #milicia #rio #riodejaneiro pic.twitter.com/ShJA6MM5Yj

O chefe da maior milícia do Rio de Janeiro morreu baleado em confronto com a polícia, em uma favela na Zona Oeste da cidade. Rui Paulo Gonçalves Estevão, conhecido como Pipito, era considerado o sucessor de Zinho no comando do grupo criminoso.

️➡️Assista ao ao #J10 com… pic.twitter.com/tQo74B0DEY

— GloboNews (@GloboNews) June 8, 2024