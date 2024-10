Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα, Σάββατο 26 Οκτωβρίου, στο κέντρο του Λονδίνου για να ζητήσουν τη σκλήρυνση της στάσης της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό και να στηρίξουν τον ακροδεξιό υποκινητή ταραχών Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση την Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πορεία, στην οποία μετείχαν κυρίως άνδρες, ξεκίνησε από τον σταθμό Βικτόρια και έφτασε στην Πλατεία του Κοινοβουλίου, με τους συμμετέχοντες να φωνάζουν ρυθμικά «Τόμι» και να ζητούν να αφεθεί ελεύθερος.

