Το Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας κατέφερε διπλή ήττα στους Συντηρητικούς σε δύο αναπληρωματικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη (15/2), ένα νέο και σκληρό πλήγμα για τον Βρετανό πρωθυπουργό, Ρίσι Σούνακ, εν μέσω προεκλογικής χρονιάς.

Το μεγάλο φαβορί για να γίνει πρωθυπουργός μετά τις φετινές βουλευτικές εκλογές, ο επικεφαλής των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, έκανε λόγο για ένα «εκπληκτικό αποτέλεσμα», που «δείχνει ότι οι άνθρωποι θέλουν την αλλαγή και είναι έτοιμοι να δείξουν την εμπιστοσύνη τους στους Εργατικούς».

«Οι Τόρις απέτυχαν. Η ύφεση του Ρίσι το αποδεικνύει. Γι’ αυτό έχουμε δει τόσους πολλούς πρώην συντηρητικούς ψηφοφόρους να αλλάζουν την ψήφο τους», πρόσθεσε ο Στάρμερ.

Από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου του 2019 οι Συντηρητικοί έχουν χάσει συνολικά 10 αναπληρωματικές εκλογές, το χειρότερο αποτέλεσμα για οποιαδήποτε βρετανική κυβέρνηση από τη δεκαετία του 1960.

Οι ψηφοφόροι είχαν κληθεί στις κάλπες σε δύο εκλογικές περιφέρειες. Στο Γουέλινγκμπόροου (στην κεντρική Αγγλία) ο βουλευτής Πίτερ Μπόουν έχασε την έδρα του αφού εκδιώχθηκε από το κοινοβούλιο για εκφοβισμό και ανάρμοστη συμπεριφορά.

Στην περιφέρεια Κίνγκσγουντ (νοτιοδυτικά) ο βουλευτής, Κρις Σκίντμορ, παραιτήθηκε για να διαμαρτυρηθεί για την παροχή από την κυβέρνηση αδειών για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα.

Congratulations to @UKLabour’s newest MPs, @Gvkitchen in Wellingborough & @damienegan in Kingswood.

Great results & thanks to all who worked so hard.

People are again putting their trust in Labour-we’ll continue to keep working to earn that trust ahead of the General Election. pic.twitter.com/IMcorPObtI

— Nick Thomas-Symonds MP (@NickTorfaen) February 16, 2024