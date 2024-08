Δύο έφηβοι οδηγήθηκαν σε δικαστήριο του Λονδίνου έπειτα από έρευνα για φερόμενη ακροδεξιά τρομοκρατία που περιελάμβανε προσπάθειες για απόκτηση πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών.

Σε βάρος του Ρεξ Κλαρκ 18, και της Σοφίγια Βινογκράντοβα, 19 ετών, απαγγέλθηκε κατηγορία για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, έπειτα από έρευνα που δεν είχε σχέση με τις ταραχές και τις ρατσιστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Βρετανία τον περασμένο μήνα, όπως ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Teens accused in London court of ‘extreme right-wing mindset’ and discussing terrorism plans https://t.co/rLjuCZmuM2

— CTV News (@CTVNews) August 16, 2024