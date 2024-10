Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο στο Μπέρμιγχαμ μετά από αναφορά για ύποπτο όχημα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Η Αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς ανέφερε πως το μέτρο αυτό λαμβάνεται προληπτικά για την ασφάλεια επιβατών και προσωπικού.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε: «Η Αστυνομία των Δυτικών Μίντλαντς χειρίζεται ένα περιστατικό που βρίσκεται σε εξέλιξη στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Οι λειτουργίες του αεροδρομίου έχουν επηρεαστεί και συνιστάται στους επιβάτες να μην κατευθύνονται στο σημείο αυτήν τη στιγμή».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του αεροδρομίου θα ενημερώνονται όταν η κατάσταση αλλάξει.

Οι αρχές, συνέστησαν στους επιβάτες που έχουν πτήσεις σήμερα το απόγευμα να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία και να ελέγξουν την ιστοσελίδα του αεροδρομίου για ενημερώσεις.

BREAKING: Birmingham Airport has been evacuated and all flights suspended following a report of a suspicious vehicle.

