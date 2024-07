Οι Εργατικοί του Κιρ Στάρμερ οδεύουν ολοταχώς προς έναν ιστορικό θρίαμβο στις βρετανικές εκλογές, αφού εκτιμάται πως θα εξασφαλίσουν 410 από τις συνολικά 650 έδρες της Βουλής των Κοινοτήτων, σύμφωνα με το exit poll που διενήργησε το ινστιτούτο Ipsos για λογαριασμό των τηλεοπτικών δικτύων BBC, ITV και Sky News.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, μετά τη δημοσιοποίηση του exit poll, ο σερ Κιρ Στάρμερ ευχαρίστησε όσους τον ψήφισαν και «εμπιστεύτηκαν ένα αλλαγμένο Εργατικό Κόμμα».

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ είχε ευχαριστήσει τους υποψηφίους των Συντηρητικών, εθελοντές και ψηφοφόρους. «Σας ευχαριστώ για την σκληρή δουλειά σας, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας, και σας ευχαριστώ για την ψήφο σας», έγραψε σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter).

To everyone who has campaigned for Labour in this election, to everyone who voted for us and put their trust in our changed Labour Party – thank you. https://t.co/q6yDNPnAbo

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 4, 2024

