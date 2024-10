Ένας βουλευτής του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, ο Μάικ Έιμσμπερι, διαγράφηκε από τις τάξεις του σήμερα, αφού φαίνεται ότι γρονθοκόπησε έναν περαστικό, υποστηρίζοντας ότι τον απείλησε, έπειτα από μια νυχτερινή έξοδο με φίλους του, την Παρασκευή.

Ο Μάικ Έιμσμπερι, 55 ετών, τέθηκε εκτός κόμματος αφού πλάνα από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας τον δείχνουν να μιλάει με έναν άνδρα, να του ρίχνει πρώτος μια γροθιά και στη συνέχεια, να τον χτυπάει επανειλημμένα, ενώ εκείνος είναι πεσμένος στο έδαφος.

If the constituent violently attacked Labour MP Mike Amesbury, they’d be arrested on charges of Terrorism.

A member of Parliament violently terrorising members of his own community, is a threat to our country.

The Labour Party is a mafia in power.pic.twitter.com/YWSVbRb2j2

— Halima Khan (@HalimaNyomi) October 27, 2024