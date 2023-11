Την οργή της βρετανικής κυβέρνησης προκάλεσαν χθες, Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, διαδηλωτές που αναρριχήθηκαν στο μνημείο του Βασιλικού Πυροβολικού στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια μιας φιλοπαλαιστινιακής συγκέντρωσης. Ο υπουργός Εσωτερικών κατήγγειλε τη συμπεριφορά των ατόμων αυτών, ενώ η Μητροπολιτική Αστυνομία ζήτησε συγγνώμη που δεν έδρασε αρκετά γρήγορα, αν και ουσιαστικά δεν παραβιάστηκε κάποιος νόμος.

Ως αποτέλεσμα, ο υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, James Cleverly, δήλωσε την Πέμπτη ότι ένας νέος νόμος θα μπορούσε να θεσπιστεί με σκοπό την προστασία των πολεμικών μνημείων.

Ο κ. Cleverly, ο οποίος τόνισε ότι επρόκειτο για το μνημείο του συντάγματος, επέκρινε τη διαμαρτυρία στο Hyde Park Corner. Δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό LBC: «Είναι ξεκάθαρα λάθος. Η αστυνομία δήλωσε πως αναγνωρίζει ότι είναι βαθιά ασέβεια για τους ανθρώπους να σκαρφαλώνουν σε πολεμικά μνημεία. Δεσμευτήκαμε να επανεξετάσουμε τη νομοθεσία σχετικά με την αστυνόμευση της δημόσιας τάξης».

Η Scotland Yard δήλωσε ότι δεν παραβιάστηκε κανένας νόμος όταν οι φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές σκαρφάλωσαν στο μνημείο του Βασιλικού Πυροβολικού στο Hyde Park, έπειτα από διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε έξω από το Κοινοβούλιο το βράδυ της Τετάρτης.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ανθρώπους πάνω στο μνημείο προκάλεσε επικρίσεις, αλλά μια δήλωση της αστυνομίας ανέφερε ότι οι διαδηλωτές δεν παραβίασαν κανέναν νόμο με τις ενέργειές τους: «Γνωρίζουμε ότι κάποιοι στο διαδίκτυο ρώτησαν γιατί οι διαδηλωτές δεν συνελήφθησαν. Δεν υπάρχει νόμος που να καθιστά ρητά παράνομη την αναρρίχηση σε ένα μνημείο, οπότε οι αστυνομικοί δεν μπορούν να συλλάβουν αυτόματα, αλλά μπορούν να παρέμβουν και να καταστήσουν σαφές ότι η συμπεριφορά αυτή δεν είναι αποδεκτή.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αποδεικνύουν ότι το έκαναν αυτό».

