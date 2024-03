Σχεδόν δύο μήνες μετά την επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν είχε κάνει σχεδόν καμία δημόσια εμφάνιση, το παλάτι του Κένσινγκτον δημοσίευσε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την πρώτη επίσημη φωτογραφία της πριγκίπισσας Κέιτ, η οποία ευχαριστεί τους Βρετανούς για τη συμπαράστασή τους.

Καθισμένη σε μια καρέκλα στον κήπο και φορώντας τζιν παντελόνι, ένα πουλόβερ και ένα σκούρο σακάκι, η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίζεται χαμογελαστή, περιστοιχισμένη από τα τρία παιδιά της, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις.

Τη φωτογραφία τράβηξε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, σύμφωνα με τη λεζάντα που τη συνοδεύει.

