Ένας έφηβος, ο οποίος κατηγορείται για τον φόνο τριών κοριτσιών σε επίθεση με μαχαίρι τον Ιούλιο στη βόρειο Αγγλία, εμφανίστηκε σήμερα (30/10) σε δικαστήριο του Λονδίνου κατηγορούμενος για παραγωγή της εξαιρετικά τοξικής ουσίας ρικίνη και για το αδίκημα της τρομοκρατίας αφού χθες ασκήθηκε δίωξη εις βάρος του.

Ο Άξελ Ρουντακουμπάνα κατηγορείται ότι σκότωσε τρία κορίτσια ηλικίας μεταξύ 6 και 9 ετών ετών σε μια χορευτική εκδήλωση με μουσική της Τέιλορ Σουίφτ, στο Σάουθπορτ της βόρειας Αγγλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

‘A search of Axel Rudakubana’s home uncovered a substance later confirmed as ricin’.

Merseyside Police Chief Constable Serena Kennedy stated the Southport suspect now faces two additional charges based on “evidence found in the search.”https://t.co/PAiZ4D1RJB

📺 Sky 501 pic.twitter.com/u2yHkr1epv

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Sky News (@SkyNews) October 29, 2024