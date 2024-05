Ύποπτοι για εγκλήματα που συνδέονται με την πυρκαγιά που κατέστρεψε τον πύργο Γκρένφελ του Λονδίνου το 2017, στοιχίζοντας τη ζωή σε 72 ανθρώπους και οδηγώντας σε επανεξέταση των οικοδομικών κανονισμών και της μεταχείρισης κοινοτήτων χαμηλού εισοδήματος, θεωρούνται 58 πρόσωπα και 19 εταιρείες και οργανισμοί.

Η πυρκαγιά στον πύργο Γκρένφελ ήταν η πιο φονική σε κτήριο διαμερισμάτων στη Βρετανία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Harrowing footage from 2017 depicts the Grenfell Tower engulfed in flames in London. The video captures the heartbreaking cries for help from residents trapped inside.

On June 14, 2017, a devastating fire erupted in the 24-storey Grenfell Tower apartment building located in… pic.twitter.com/5IR8h6Mytl

— Morbid Knowledge (@Morbidful) April 25, 2024

